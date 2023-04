Vol de bétail : le chauffeur de taxi-bagages, la fuite de ses clients et la gendarmerie

Comme le dit l'adage, le malheur ne vient jamais seul. Cette fois, il a frappé à la porte de Habib G. En effet, il ressort des éléments de l'enquête que le prévenu détient une voiture faisant office de taxi-bagages. Un samedi vers 16 heures, son ami répondant au nom de Pape avait loué ses services pour aller chercher un bœuf au niveau de Diamniadio. Mais il avait dit qu'il n'était pas disponible. Seulement, sur insistance du client, il a fini par accepter après la rupture du jeûne moyennant la somme de 10 mille francs Cfa. En cours de route, il s'est arrêté pour prendre deux individus dont il ignorait les identités. Une fois arrivé sur les lieux, des individus armés de coupe-coupe se sont dirigés vers eux au moment où son ami et ses camarades prenaient le bœuf. Sur ces entrefaites, ces derniers ont pu prendre la fuite dès lors qu'ils ont aperçu la foule. Piégé par la foule, le mis en cause s'est dirigé à la gendarmerie pour se réfugier d'après ses propos. C'est dans ces circonstances qu'il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 18 avril 2023. Jugé ce jeudi 27 avril devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d'association de malfaiteurs et vol en réunion portant sur du bétail.



Lors des interrogations d'audience, le plaignant par ailleurs propriétaire de l'animal indique que le bœuf a été attaché dans un bâtiment inachevé à Diamniadio. "Ce n'est pas la première fois que je suis victime de ce genre de vol. On m'a appelé vers 22 heures pour me dire que le bœuf a été retrouvé", dit-il.



À son tour, le comparant a nié les faits qui lui sont reprochés alléguant que le nommé Pape Malick l'a appelé vers les coups de 19 heures pour que j'aille lui chercher un bœuf, mais il ne lui a jamais parlé de leur entreprise délictuelle. "Pape Malick est un animateur et j'avais l'habitude de lui transporter ses bagages quand il avait un événement. C'est la raison pour laquelle j'ai eu confiance en lui. Au début, j'avais refusé, mais il m'a convaincu. Lorsque j'ai aperçu la foule, je me suis réfugié à la gendarmerie et j'ai expliqué les faits au commandant", a-t-il soutenu.



Pour l'avocat de la partie civile, les faits de l'espèce sont simples. "Les chefs d'accusation sont clairement établis. Il s'agit d'association de malfaiteurs et de vol commis la nuit. Le prévenu a tenté de nier les faits, mais vous constaterez que le prévenu est de mauvaise foi. Ils se sont déplacés pour embarquer le bœuf. Il a agi de concert avec les autres. Il s'est rendu à la gendarmerie pour sauver sa peau, mais également pour récupérer sa voiture. Il a agi en connaissance de cause," laisse entendre la robe noire.



Il ajoute que le plaignant est déboussolé et a énormément souffert à cause des nombreux cas de vol qu'il a eu à subir. À cet effet, la robe noire demande que Habib G. soit déclaré coupable et condamné à payer la somme de 2 millions de francs Cfa au Sieur Ka. Le parquet a requis une application de la loi pénale.



Selon la défense, aucun élément dans la procédure ne peut asseoir la culpabilité du sieur Habib G. "On l'a pris en location et il ignorait que le bœuf était issu d'un vol. Le sieur Habib G. mérite le renvoi des fins de la poursuite. Il n'a rien fait dans cette affaire", a plaidé la robe noire qui demande que son client soit relaxé au bénéfice du doute.



Finalement, le tribunal après en avoir délibéré, a relaxé le prévenu au bénéfice du doute et ordonné la restitution de son véhicule.