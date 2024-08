Visite des quais de Hann et Thiaroye: « Nous allons prendre les mesures pour corriger tout ce qui doit l’être. » (ministre Dr Fatou Diouf)

Le Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf a effectué, ce 05 août, une visite au complexe frigorifique de Hann, projet dont les travaux sont encore en cours et achevés à presque 97%. L’infrastructure comporte 3 chambres froides de 900 tonnes, 2 unités de production de glace de 20 tonnes, une salle de traitement et de conservation, un parking, des toilettes entre autres commodités.



« C’est important le conditionnement et la conservation des produits halieutiques. Nous profitons de l’occasion pour féliciter l’Anam (Agence nationale des affaires maritimes) qui a initié ce projet et malgré quelques désagréments on a pu avoir ce résultat et nous espérons pouvoir bientôt incessamment l’inaugurer avec les acteurs », a indiqué Dr Fatou Diouf.







Le ministre qui s’est aussi déplacé au quai de pêche de Hann en a profité pour aller s’enquérir des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs sur le site.



« Vous avez visité avec nous le quai qui est destiné aux produits qui sont importés vers l’Europe (…) Nous avons pu constater tous les problèmes. Nous allons prendre les mesures pour corriger tout ce qui doit l’être. », a rassuré l’autorité qui était accompagnée de son équipe, de l’administration locale et des élus locaux.







Après Hann, le Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, a pris la direction de Thiaroye où elle s’est rendue pour une rencontre avec les acteurs du centre de fumage où s’active la gent féminine.



« Nous sommes venus ici pour les encourager en tant que femme. Nous pensons que c’est important d’aller vers l’autonomisation des femmes. Nous voyons que ce sont des battantes et nous sommes venus les encourager mais également pour constater leurs problèmes. Vous avez vu avec nous lors de la visite guidée qu’il y’a des problèmes de canalisations entre autres. Nous allons également trouver une solution à l’ensemble de ces problèmes pour ce qui revêt de notre département parce qu’il y’a des problèmes qui relèvent d’un autre ministère mais pour ce cas là, nous allons faire le plaidoyer nécessaire pour une prise en charge de toutes les questions qui sont portées à notre attention. », a soutenu Dr Fatou Diouf.



Interpellée sur l’agression des quais de pêche le plus souvent confrontés à des dépotoirs d’ordures, l’autorité a profité de l’occasion pour davantage sensibiliser sur la sauvegarde environnementale de ces sites.



« Pour le cas de Hann, c’est assez compliqué parce que Hann est un sorte de réceptacle de déchets venant de la baie de Hann mais également d’une partie du littoral c’est pourquoi même quand vous nettoyez, aujourd’hui, demain aussi vous allez retrouver la même situation. Ce n’est pas une raison pour baisser les bras. Nous avons instruit qu’il y ait un entretien permanent pour donner un meilleur visage. L’administration va accompagner mais il faut que les acteurs soient au premier plan parce que celui qui est responsable avant tout de la propreté de son environnement immédiat c’est celui qui y séjourne tous les jours donc les acteurs qui travaillent ici, je sais qu’ils sont en train de nettoyer mais nous les exhortons encore à le faire de manière permanente pour qu’au quotidien qu’on est des endroits propres », a conclu le ministre Dr Fatou Diouf.