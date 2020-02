Visite de travail : Le Vice-Président du Parlement allemand à l'ANPEJ

De Monsieur Thomas Oppermann ; Vice-président du parlement allemand ,

D’une délégation de Parlementaires

De Monsieur Stefan Röcken, Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal

De Mr Michael Wahl du projet Réussir au Sénégal de la GIZ

A l’entrée en vigueur au 1 er mars de la nouvelle loi en faveur de la migration régulière en Allemagne, à savoir les attentes et les défis au Sénégal ( niveau de langue, niveau de qualification, existence de formation spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées, reconnaissance des diplômes…)

A la durabilité du projet sachant que le projet est prolongé sur une phase 2 allant de 2020 à 2023

Le Directeur général de l’ANPEJ , Monsieur Tamsir FAYE a eu l’honneur d’accueillir ce mercredi 19 février 2020 au centre sénégalo-allemand d’informations sur l’emploi, la migration et la réintégration une délégation composée ;La visite s’inscrit dans le cadre d’une mission de terrain sur les politiques de développement mises en œuvre par le gouvernement allemand.La délégation a échangé avec l’équipe du centre et les bénéficiaires de l’offre de service à savoir les migrants de retour d’Allemagne et la population locale sur les questions relatives :