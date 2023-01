Visite d’ouvrages des chantiers du projet d’extension et de modernisation de la station d’épuration de Cambérène : Le président de la BID en visite pour constater l'état d'avancement des travaux d'assainissement

Dans le cadre de la réalisation du projet d’extension et de modernisation de la station d’épuration de Cambérène fiancée par la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur de 42 milliards de francs CFA, le président dudit groupe, le Dr Muhammad Sulaiman Al Jasser a effectué avec le directeur général de l’ONAS Mamour Diallo, une visite de chantier à la station d’épuration de Cambérène pour s’enquérir de l’état d’avancement des ouvrages d’assainissement.



Ce projet d’extension et de modernisation de la station de Cambérène qui vise à satisfaire les besoins en traitement des eaux usées qui va permettre à la station d’épuration de Cambérène de passer à une capacité de 92.000m3/j.



En effet, le projet d'extension et de modernisation de la station d'épuration de Cambérène est dans sa dernière phase. Selon le directeur général de l'Office national de l'Assainissement (Onas), Mamadou Mamour Diallo, les travaux dudit projet seront bientôt livrés d’ici la fin du mois de juin. « Ce projet sera livré et mis en service au bénéfice des populations qui en demandent... »

Lors de cette visite, il a par ailleurs indiqué qu’avec la finalisation de ce bijou, la station d’épuration permettra de traiter jusqu’à un niveau tertiaire, 11.500m3/j qui seront une aubaine pour le développement de l’économie circulaire dans la zone, particulièrement l’agriculture, éventuellement pour les travaux publics et pour l’arrosage des espaces verts et autres.