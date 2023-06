Violences politiques : La permanence du parti PRP de Déthié Fall saccagée par des personnes non encore identifiées.

Dans un communiqué, le parti PRP a tenu à informer l'opinion de l'attaque qui a été perpétrée nuitamment contre son siège par des inconnus. "Chers compatriotes, après le départ des FDS qui barricadaient le siège du PRP, des personnes non encore identifiées sont nuitamment passées pour saccager la permanence".



Ainsi, "en commençant à casser les vitres et brûler un pneu pour mettre le feu, elles ont été repoussées par les voisins alertés par le bruit", informe ledit communiqué.



Et n'eût été l'intervention des voisins, les dégâts auraient été plus considérables. "Nous remercions nos voisins pour cet acte très noble. Nous tenons à dire aux assaillants que c’est peine perdue car l’intimidation ne passera jamais avec nous".