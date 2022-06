Violences faites aux enfants / Mariage d'enfants : les membres du CNEJ marchent pour sensibiliser la communauté

L’Initiative Joining Forces (JF) est une collaboration entre les six plus grandes agences axées sur les enfants. Child Fund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Children’s Villages International, Terre des Hommes International Federation, World Vision International.

Lancée en juin 2017, cette initiative a pour but d'unir leurs forces pour renforcer les systèmes nationaux de protection des enfants et d’accélérer l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) pour les enfants à travers des initiatives conjointes. Ainsi, face au contexte de la pandémie de Covid19, l’Union Européenne a accordé une subvention pour apporter une réponse à travers le projet JOFA UE dont l’objectif principal est de réduire les cas de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence que subissent les enfants et les adolescents.