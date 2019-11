Vacances citoyennes : Pikine zappée, le député Marie Sow interpelle le ministre Néne Fatoumata Tall

Pour cette édition des vacances citoyennes, beaucoup de localités ont été zappées dont le département de Pikine, ce qui n'est pas du goût de Marie Sow. Le député qui a interpellé le ministre de la jeunesse, a exigé des comptes pour les dépenses qui ont été mobilisées autour des vacances citoyennes pour plus de transparence, dira t-elle. Marie Sow qui est revenue sur la représentation de Pikine en terme de jeunes, dit ne pas comprendre ce zapping de la banlieue avant de rappeler au ministre de la jeunesse qu'elle n'est pas un ministre de l'APR, mais un ministre de la République et en tant que tel, elle ne doit pas accepter de se faire porter des œillères d'autant plus que la période des renouvellements approche et qu’elle doit surtout penser aux enjeux. Marie Sow regrette le fait que le département de l'emploi ne soit pas rattaché au ministère de la jeunesse, car dira t-elle la jeunesse sans l'emploi c'est une coquille vide...