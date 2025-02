Une semaine en mer : 5 pêcheurs portés disparus, Yoff unie dans la recherche et la solidarité

Le ministère, bien que salué pour ses efforts et l'initiative de géolocalisation, reste quand même un peu critiqué pour ne pas avoir lancé ce processus plus tôt. Diabel Mbeguere souligne l'importance de la prévention et de la prise de mesures de sécurité avant chaque départ en mer. Selon lui, même si les gilets de sauvetage sont requis, il est difficile de forcer les pêcheurs à les porter. Pourtant, ces équipements restent indispensables, tout comme la prise en compte des changements climatiques pour décider des moments propices à la pêche. Face à la montée des disparitions, les pêcheurs se soutiennent mutuellement en allant chercher les disparus, mais cela soulève des interrogations sur l’efficacité des mesures préventives.







Malgré tout, Diabel Mbeguere persiste à soutenir que la solidarité entre pêcheurs et les efforts déployés par l'État et le ministère sont des signes d'espoir. « L'État fait ce qu'il peut », assure-t-il, soulignant que les autorités déploient tous les moyens nécessaires pour secourir les pêcheurs en détresse. Cependant, il insiste sur la nécessité de renforcer la vigilance collective et de soutenir les initiatives qui protégeront ces travailleurs vulnérables. Une chose est claire : cette crise doit inciter à une prise de conscience collective et à une action rapide avant que d’autres vies ne soient perdues.