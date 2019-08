Un tweet suicidaire affole la twittosphère sénégalaise : réelle envie suicidaire ou tentative d’arnaque ?

Ces dernières 24 heures ont été éprouvantes pour la communauté sénégalaise sur Twitter. À l’origine, un tweet suicidaire posté par un internaute se faisant passer pour une fille.



Dans le tweet en question posté jeudi 15 août, à 16 heures 53 minutes, il ou elle dit ceci : « Je vais juste faire un thread pour expliquer pourquoi je me suis suicidé. Aujourd’hui, c’est le 15 août et sûrement mon dernier jour sur terre. Peut être ça aiderait certains pour mieux se comporter avec les gens ». Le compte sera ensuite désactivé.

Sans perdre de temps, les twittos sénégalais mettent la machine en branle pour éviter l’innommable. Tels des enquêteurs dignes du FBI, ils auront fait montre d’une ingéniosité sans commune mesure pour retrouver les traces de la personne suicidaire.

Leur enquête les mènera vers une certaine A. D sur Facebook. Contactée, elle nie être l’auteur du message suicidaire. Mais il en fallait plus pour décourager nos « enquêteurs » qui poursuivent leurs investigations numériques et réussissent à mettre la main sur la cible.

Des discussions sont alors engagées avec elle pour la dissuader de commettre l’irréparable. Elle réactivera son compte ce vendredi 16 août. Mieux, dans un tweet mis en ligne à 11 h 51 minutes, elle dit être revenue à de meilleurs sentiments. « Je vais bien maintenant ne vous n’inquiétez pas Al Hamdoulilah. J’ai retrouvé mes esprits et je me ferai aider par une spécialiste. Merci d’avoir été là ! Ce n’est pas un problème qui se réglera sur twitter. Dommage », a-t-elle lancé. Un ouf de soulagement est ainsi poussé par ces nombreux internautes qui n’ont pas fermé l’œil de la nuit.

Ils étaient loin d’imaginer qu’ils n’étaient pas au bout de leur surprise avec cet internaute. Quelques minutes plus tard, il fait un nouveau tweet, mais cette fois ci, c’est pour demander de l’aide en ces termes : « Quelqu’un m’a ouvert ce compte. Donc, tte personne susceptible à m’aider je lui en serais reconnaissante. Je vais me battre mais seule, je n’y arriverai pas. Il y a tellement de choses à faire maintenant je n’ai plus le droit de me taire. Thank You ».

Le tweet qui a eu le don d’éveiller des soupçons de tentative d’extorsion de fonds chez certains internautes qui ont vite demandé des explications à celui ou celle qui se fait appeler M’S sur Twitter.

Seulement ces demandes d’explications n’ont pas eu l’heur de lui plaire. Le tweet dans lequel il demande une aide financière est aussitôt supprimé. S’en suivront d’autres qui édifieront plus d’un sur les réelles intentions de cet individu qui veut qu’on l’aide, mais qui ne veut fournir aucune information sur lui.

Se sachant cuit, il a tout simplement supprimé son compte. Mais certains internautes ont décidé de démasquer la personne qui se trouve derrière ce compte qui a donné des tournis à la TL 221 pendant au moins 24 heures.