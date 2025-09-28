Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. )

Ce dimanche matin, chose rare dans ma vie, je me suis réveillé à 6h, hâte d’écouter un grand homme, Son Excellence Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal.





Pendant 1h55, j’ai écouté avec attention, admiration et une émotion particulière, l’homme d’État.



Macky Sall, comme d’homme, s’est montré lucide sur ses priorités, et profondément ancré dans les réalités de son pays.



Il connaît le Sénégal des profondeurs, dans ses moindres nuances, dans ses défis les plus complexes. Un vrai connaisseur, un bâtisseur, un visionnaire.



Son destin de présidentiel n’avait rien de hasardeux.

Son avènement n’a jamais été le fruit d’un simple concours de circonstances. Il ne s’agissait pas d’un homme mû par une soif de pouvoir, mais d’un missionnaire, un serviteur du peuple, manifestement un don du ciel, venu pour hisser le Sénégal sur les solides rampes de l’émergence.





Son parcours, sa posture et ses décisions révèlent une préparation rare, méthodique, presque prophétique. Il était déjà prêt sur tous les plans bien avant même de prêter serment.



Une telle disposition et une telle lucidité sur les enjeux du pays, sont exceptionnelles dans l’histoire politique africaine.





J’ai écouté donc un ingénieur, un digne fils du Sénégal, un africain profondément engagé, un homme au cœur habité par le destin du Sénégal et celui du continent africain.





Ce dimanche matin, j’ai revu le parcours d’une richesse unique et une trajectoire, presque sans équivalent. Maire de sa ville natale Fatick, directeur général de Petrosen, ministre dans plusieurs gouvernements du Sénégal, Premier ministre, Député, Président de l’Assemblée nationale, Chef de parti, président de la coalition Benno Bokk Yakaar avec une centaines de partis et mouvements politiques, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de la CEDEAO, Président de l’Union africaine…Et ce n’est là qu’un aperçu…



Ce parcours exceptionnel n’est pas simplement impressionnant, il est impactant par ses effets concrets sur le destin du Sénégal et au-delà.





L’enseignement que je tire de son interview est qu’il ne faut jamais entreprendre une mission dont on n’est pas sûr de réussir.

Et surtout, on ne doit jamais prétendre diriger une nation si l’on ne maîtrise pas son passé, si l’on n’est pas lucide sur son présent, et si l’on n’a pas une vision claire sur son futur.





Macky Sall a brillamment accompli ses deux mandats à la tête du Sénégal, avec un bilan remarquable dans tous les domaines : infrastructures, énergie, éducation, diplomatie, agriculture, stabilité politique, entre autres.



À peine deux ans après son départ du pouvoir, nombreux sont les Sénégalais qui commencent déjà à regretter son absence, tant sa gouvernance structurée et son leadership sont devenus des repères.



Aujourd’hui, Macky Sall est prêt à explorer de nouveaux horizons, à servir autrement, au-delà des frontières sénégalaises, au service de l’humanité, de l’Afrique et d’un monde.



Nous l’accompagnerons, avec foi, détermination et engagement, dans la réalisation de cette vision élargie , une vision d’une Afrique forte, respectée, écoutée, stable, et acteur central du monde de demain.



Machallah.



Ousmane Gandhy Ba.

Mackyste dans l'âme.