Un bus TATA calciné après une attaque par cocktail Molotov à Yarakh: « Le conducteur n’est pas un policier » ( CAPTRANS)

Depuis quelques heures, des informations circulent disant que le conducteur du bus TATA qui a pris feu après le jet d’un cocktail Molotov par des individus non encore identifiés, serait un policier. Ce que le Centre d'appui à la professionnalisation aux Métiers des transports (CAPTRANS) qui assure la coordination de l'exploitation des lignes de L'AFTU a démenti. Il confirme que la personne qui parlait hier dans les médias est bel et bien le conducteur du minibus en question et répond au nom d'Abdoulaye Diop et est communément appelé Pape Diop. « Depuis 2010 il officie dans le réseau comme conducteur de bus. II a eu à travailler au niveau des lignes du GIE « Les Ressortissants du Walo » de l'AFTU, principalement sur les lignes 64, 65 et 68 » ajoute le centre d’appui qui condamne avec la dernière énergie cette attaque meurtrière contre un de ses véhicules.



Dans les heures qui ont suivi l'attaque, la photo d'un homme accompagnée d'une légende et d'un fond sonore est devenue virale sur Internet, indiquant qu'il s'agit d'un policier qui se fait passer pour le conducteur du véhicule.



CAPTRANS s'insurge contre cette campagne d'intoxication et de désinformation savamment orchestrée et qui n'est que pure manipulation. Il invite l'Etat à se saisir de l'affaire, et à mener une enquête rigoureuse pour identifier et mettre les coupables hors d'état de nuire. Il appelle les gens au calme et à la sérénité et invite l'Etat à protéger les biens de ces investisseurs privés qui offrent chaque jour une flotte de plus de 2000 véhicules, répartis dans 73 lignes de transport.