Un an de Renouveau : Les Défis et Espoirs du Sénégal sous la Jeunesse au Pouvoir. ( Par Tidiane Mansake TAMBA )

Il y a un an, le Sénégal a connu un bouleversement politique majeur avec l’accession au pouvoir d’une nouvelle génération incarnée par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ce changement, inédit dans l’histoire politique du pays, a marqué la fin d’un cycle dominé par les élites traditionnelles et l’émergence d’une dynamique portée par la jeunesse et un profond désir de renouveau démocratique.



L’arrivée d’un Premier ministre déterminé et d’un Président incarnant une rupture avec l’ancien régime illustre la volonté du peuple sénégalais d’ouvrir une nouvelle page de son histoire. Ousmane Sonko, en particulier, s’est imposé comme le principal acteur de ce changement grâce à son engagement sans faille et son courage à affronter les dérives autoritaires du régime de Macky Sall. Par son combat, il a su mobiliser une large frange de la population, notamment les jeunes et les classes populaires, lassées des injustices et des inégalités persistantes.



Un an après leur prise de pouvoir, l’heure est au bilan. Les attentes étaient immenses, les défis nombreux. La nécessité de redresser l’économie, de restaurer la confiance des citoyens envers les institutions et de consolider les acquis démocratiques est une tâche ardue. Des réformes ont été engagées, certaines avancées notables ont été réalisées, mais les défis restent colossaux.



Les défis économiques, en particulier, sont énormes. Le chômage des jeunes, la précarité, l’inflation et la dette publique sont des problèmes urgents qui nécessitent des solutions rapides et efficaces. Le gouvernement doit non seulement attirer des investissements, mais aussi favoriser un développement inclusif en renforçant les secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’industrie et l’innovation technologique. La question de la souveraineté économique est également cruciale, car elle conditionne la capacité du pays à se libérer de la dépendance extérieure et à bâtir un modèle de croissance durable.



La question de la gouvernance, de la justice sociale et des libertés publiques demeure centrale dans ce processus de transformation. De plus, la transparence et la reddition des comptes sont des enjeux majeurs face à une opposition très riche qui a fortement contribué à la dépravation des ressources économiques du pays. Par ailleurs, le pouvoir en place devra également faire face à une nouvelle classe de chroniqueurs qui utilisent les insultes et la diffamation contre le Premier ministre Ousmane Sonko, cherchant à décrédibiliser son action et à saper la confiance populaire.



Ce gouvernement devra aussi faire face aux pourfendeurs du régime, qui ont nettement contribué à la dépravation des ressources nationales et cherchent aujourd’hui à freiner les réformes engagées pour restaurer l’intégrité et la prospérité du pays. Il est impératif de renforcer la lutte contre la corruption et d’exiger des comptes à ceux qui ont participé au pillage de l’économie nationale.



Cependant, l’espoir est pourtant permis avec une véritable politique de transparence établie par les nouvelles autorités, une justice indépendante, une nouvelle vision politique qui met le Sénégalais au cœur des priorités et une économie sur les bonnes rampes grâce à l’exploration du pétrole et du gaz. L’espoir est aussi permis avec une nouvelle configuration de l’Assemblée nationale sous la conduite d’un président innovateur, El Malick Ndiaye, qui incarne une volonté de rupture et une approche modernisée du débat parlementaire.



Ce premier anniversaire doit être un moment de réflexion pour mesurer le chemin parcouru et définir les priorités des prochaines années. La jeunesse qui a porté ce changement au pouvoir continue d’attendre des résultats à la hauteur de ses espérances. Il est donc essentiel qu’elle reste mobilisée pour accompagner les nouvelles autorités dans l’accomplissement des grandes réformes et relever ensemble les défis du développement.



Au-delà de la mobilisation citoyenne, il est impératif d’instaurer une véritable culture du travail et du mérite, où chaque Sénégalais puisse contribuer activement à l’édification d’une nation prospère. Le développement du pays repose sur l’engagement de tous, la rigueur et l’excellence dans chaque domaine d’activité. Le Sénégal a amorcé un virage historique, il appartient désormais aux nouveaux dirigeants d’en faire un véritable tournant vers le progrès, la justice et la souveraineté nationale.







Tidiane Mansake TAMBA



Spécialiste des Relations Publiques et de la Veille Stratégique



Responsable politique PASTEF KOLDA.