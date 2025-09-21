URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

La consternation est totale à Ngaparou. Selon des informations exclusives recueillies par Dakaractu Mbour, un Kankourang a été tué ce samedi dans des circonstances dramatiques.



D'après nos sources, le masque traditionnel a été mortellement atteint par un violent coup de brique. Une scène d’une extrême brutalité qui plonge la localité dans la tristesse et la stupeur.



Une spirale de violence inquiétante

Ce nouveau drame survient quelques jours à peine après l’assassinat atroce d’Adji Marieme Balla, une couturière retrouvée sans vie, les bras fracturés et deux couteaux enfoncés dans la poitrine. La Petite Côte, et en particulier Ngaparou, semble aujourd’hui au bord du chaos, en proie à des crimes d’une rare violence.



L'insécurité au cœur des préoccupations

Comment un symbole culturel aussi sacré que le Kankourang, classé patrimoine immatériel de l’UNESCO, a-t-il pu être ainsi profané ? Pourquoi Ngaparou, haut lieu touristique et culturel, devient-il le théâtre de drames sanglants qui choquent tout un pays ? Où sont les mesures de sécurité pour protéger à la fois les personnes et les traditions ancestrales ?



Les populations, sidérées, dénoncent une insécurité grandissante et interpellent l’État sur l’urgence d’agir avant que la situation ne devienne incontrôlable.



Dakaractu Mbour suit de très près cette affaire et reviendra avec plus de détails.