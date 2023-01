UGB / Saint-Louis : Un étudiant blessé au cours des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, une réunion d'urgence convoquée...

Après les échauffourées qui les ont opposés aux forces de l’ordre la semaine dernière, les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont remis ça ce lundi en barrant la RN2, poussant ainsi les forces de défense et sécurité à faire usage de leurs grenades lacrymogènes.

Pendant deux tours d'horloge, une rude bataille a opposé les gendarmes aux Sanarois, avant que le calme revienne.

Selon nos informations, un étudiant aurait été blessé lors de ces échauffourées. Les sources renseignent également que l'autorité compétente n'est pas restée insensible à la situation d'autant plus qu'une réunion d'urgence a été convoquée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, demain mardi à Dakar. Une réunion qui verra la participation du directeur du CROUS et du recteur de l'UGB, ainsi que toutes les personnalités concernées.

Pour rappel, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis dénoncent le nombre pléthorique d'étudiants orienté à UGB et le manque d’infrastructures capables de contenir les nouveaux bacheliers orientés à Sanar. Nous y reviendrons...