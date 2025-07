UCAD – Salles de lecture ciblées : Un voleur d’ordinateurs interpellé au Point E, deux receleurs arrêtés



Le Commissariat d’arrondissement du Point E a mis fin aux agissements d’un voleur d’ordinateurs portables sévissant dans les locaux de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Interpellé ce samedi 19 juillet 2025, l’individu est accusé d’avoir dépouillé six (06) étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) et de la Bibliothèque universitaire (BU).





Un mode opératoire bien ficelé



Grâce à une réquisition adressée à l’administration de l’UCAD, les enquêteurs ont rapidement identifié le suspect, un habitué des lieux.

Il s’intégrait dans les salles de lecture, se faisait passer pour un étudiant, puis attendait un moment d’inattention pour s’emparer discrètement des ordinateurs portables de ses victimes.

Une enquête minutieuse a permis de mettre en place un dispositif de surveillance ayant abouti à son arrestation sur le campus.





Vente sur Facebook et filière de recel



Auditionné, le suspect a reconnu les faits, expliquant qu’il revendait le matériel volé via sa page Facebook personnelle.



Les recherches ont permis de retrouver quatre (04) ordinateurs volés entre Colobane et Keur Massar, menant à l’arrestation de deux receleurs présumés.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour retrouver d’autres appareils et complices potentiels.