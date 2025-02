UCAD : Les amicales d’étudiants et le personnel du campus s’engagent dans la préservation du climat social

Dans une dynamique de renforcement du climat social au sein du campus, le nouveau bureau de l’Amicale des Cadres du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), dirigé par Mbayang Cissé Diagne, a organisé un match de gala sur le terrain du Jaraaf. Cette rencontre amicale a opposé les cadres du COUD au collectif des amicales d’étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). L’initiative vise à resserrer les liens entre les étudiants et les agents du COUD, afin de favoriser un climat social apaisé. Une collaboration étroite entre ces deux entités permet un meilleur accompagnement des étudiants, facilitant ainsi leur épanouissement et leur ouverture envers le personnel du campus.



Pour les deux parties prenantes de cette initiative, « il est temps de poser cet acte dans un contexte marqué par la détresse estudiantine, qui peut parfois conduire à des drames, comme le récent suicide d’un étudiant au CROUS de l’Université Gaston Berger (UGB) ». La nouvelle équipe des cadres du centre universitaire et le collectif des étudiants entendent impliquer davantage les étudiants dans les activités sociales du campus. « Un ballon nous a rassemblés, que ce campus nous unisse encore davantage. Ensemble, gagnons main dans la main. Je tiens à remercier chaleureusement le directeur, Dr Ndéné Mbodj, parrain de ce match, ainsi que le Chef des services administratifs (CSA) et le directeur adjoint, pour leur implication précieuse et leur engagement remarquable. Félicitations et encouragements sincères à tous les agents du COUD, en particulier aux cadres, pour cette belle et noble initiative. Un immense merci à l’ensemble des représentants des étudiants pour leur sens des responsabilités et leur engagement dans cette belle collaboration. Développons ensemble ce sentiment d’appartenance et œuvrons à rehausser positivement l’image du COUD », a déclaré Mme Diagne.