Trump annonce des frappes américaines "décisives" sur les Houthis au Yémen

Les Etats-Unis ont mené "une action militaire décisive et puissante" contre le groupe rebelle houthi au Yémen, a annoncé samedi Donald Trump sur son réseau Truth Social.



"Nous utiliserons une force létale écrasante jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif", a ajouté le président américain. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont annoncé reprendre les attaques qu'ils menaient depuis un peu plus d'un an au large du Yémen contre des navires de commerce qu'ils estiment liés à Israël.