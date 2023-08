Tribunal de Dakar: Toussaint Manga placé sous mandat de dépôt

L’ancien député libéral qui a intégré l’ex parti Pastef vient d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet Mamadou Seck.



L’ancien responsable du parti démocratique Sénégalais nous informe Me Moussa Sarr, est poursuivi pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ».