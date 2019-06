Travailleurs de Dbf sans salaire depuis 2 mois / Aly Diallo Sow : " L'État nous pousse encore davantage à faire face".

Après être restés pendant deux mois sans salaire, les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire (Dbf) sont sortis de leur réserve pour appuyer sur la sonnette d'alarme. Ces pères de famille sont très remontés car incapables désormais de subvenir à leurs besoins primaires.

Selon le porte-parole du jour et secrétaire chargé des revendications de la Fédération des travailleurs du rail (fetrail), Aly Diallo Sow, " nous n'avons aucune information sur les différentes rencontres entre l'intersyndicale des travailleurs du rail et l'administrateur général de Dbf. Ensuite, se pose le problème des salaires. Depuis deux mois nous sommes restés sans salaire. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du mois. Nous sommes des pères de famille avec des charges à respecter : Factures de d'électricité, d'eau en plus de la scolarité de nos enfants etc..."

Selon ces derniers toujours, le Chef de l'État ne serait pas au courant de leur situation, raison pour laquelle ils l'invitent à se rappeler de sa promesse de relance du chemin de fer lors de son meeting à Thiès pendant la présidentielle. " Le Président, Macky Sall avait promis que la relance du Chemin de Fer va être effective le mois d'avril. Aujourd'hui nous sommes en fin juin. Nous l'alertons parce que, nous pensons qu'il n'est pas au courant que sommes laissés en rade et ce n'est pas normal", va faire remarquer Mr Sow, avant de signaler que " les syndicats ont été reçus par le ministre de tutelle, mais nous n'avons eu aucun feedback sur cette rencontre". Poursuivant son propos, Aly Diallo Sow, est d'avis que la relance de Dbf n'est pas une priorité pour les autorités. " Le ministre Oumar Youm a visité le Petit train de banlieue (Ptb) et la société Dakar Dem Dikk (Ddd), mais a omis Dbf", peste-t-il. La situation de leurs aînés retraités n'a pas été en reste. "Nos aînés n'ont pas perçu leurs indemnités de départ à la retraite depuis un an. L'Ipres, n'en parlons pas. Il y a une cacophonie et des manquements graves", révèle-t-il.

Et d'ajouter : " L'Etat nous pousse encore davantage à nous organiser pour faire face".

Cependant, d'après une source proche de la direction générale de Dbf, "ce n'est pas vrai. Car, le mois de mai a été diligenté depuis lundi". Notre source de poursuivre : "La direction générale et le trésor public s'efforcent de payer les salaires de Dbf dans un contexte de cessation d'activités. En tout état de cause, la direction générale est engagée dans le lancement des travaux qui démarrent le 1er juillet. Le comité inter-état est convoqué à cet effet, pour le vendredi 28 juin 2019".