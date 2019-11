Transports : Le Premier ministre français, Édouard Philippe visite la gare du TER

Le Premier ministre français vient d’arriver à la gare du Train Express Régional, accueilli par le Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, à la tête d’un lot de personnalités pour procéder à sa visite. Accompagné d’une forte délégation composée de ministres et secrétaires d’État, Edouard Philippe est venu apprécier l’avancement des travaux de ce joyau très important pour le service du transport au Sénégal.

Lors de sa visite, le Premier ministre français, après avoir été à l’intérieur de l’un des trains, s’est entretenu avec de jeunes candidats en cours de recrutement aux postes de conducteurs du futur TER. Ce projet emblématique de la relation bilatérale entre la France et le Sénégal, qui devrait transporter à terme plus de 115 000 voyageurs par jour, permettra la création de plus de 700 emplois dans les prochains mois.