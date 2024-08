Trafic de faux médicaments à Touba : le produit d’une contrevaleur de 53 millions de francs CFA incinéré

Des médicaments contrefaits d'une valeur de plus de 53 millions de FCfa ont été incinérés à Touba. « Au total, 1483 médicaments contrefaits ont été saisis dans deux dépôts clandestins, l'un près de l'hôpital Cheikhoul Khadim et l'autre à côté de l'ancien garage de Dakar, sis au quartier Darou Marnane», a expliqué le substitut du procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Diourbel, Farba Niowi Ngom, dont les propos sont rapportés par l’Observateur en marge de l'opération d'incinération présidée par l'adjoint au Préfet de Mbacké, Amadou Sow, en présence des forces de défense et de sécurité, des pharmaciens et des agents du Tribunal de grande instance de Diourbel. «Cette incinération fait suite à deux décisions de justice rendues en mars et novembre 2023, condamnant deux individus pour exercice illégal de la profession de pharmacien», a-t-il précisé. Bien que cette incinération représente un pas important dans la lutte contre les faux médicaments contrefaits, il a relevé que le combat contre ce phénomène est loin d'être gagné.