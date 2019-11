Trafic de faux billets / Boughazelli appellé à comparaître ce lundi : Incertitudes autour de la composition de sa défense

Constituant ses avocats depuis que l'affaire sur le trafic de faux billets est déclenchée, Me Assane Dioma Ndiaye, joint au téléphone nous informe que "normalement, Boughazelli doit comparaître aujourd'hui. C'est lui qui a donné nos noms, Me El Hadj Diouf et moi-même" renseigne t-il.



La question qui reste posée est celle de savoir si le parlementaire ne constituera pas d'autres avocats. Me Assane Dioma Ndiaye, toujours attentiste avance : " la première fois, il nous avait demandé de l'assister, mais actuellement nous attendons de voir. Ce qui est sûr est que nous ne pouvons pas donner des informations sur le lieu où se trouve Boughazelli. Mais en principe, il fera aujoud'hui face aux enquêteurs".



Pour l’heure, aucune information certifiée n’a filtré quant au lieu où se trouverait le responsable politique de l'Apr impliqué dans une affaire de trafic de faux billets la semaine dernière...