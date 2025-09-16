Touba : Mbessé Ndiaye (18ans) condamnée à 6 mois de prison pour violence sur sa belle-mère

Âgée de dix-huit ans, Mbessé Ndiaye va passer les six prochains mois à la prison de Diourbel. En effet, cette jeune mère d'un bébé de dix mois a été reconnue coupable de coups et blessures volontaires (Cbv) sur sa belle-mère, Toro Ndiaye (72ans).







À l'origine de cette affaire, une dispute pour une insipide querelle de nettoyage de la salle de bain. Résultats des courses, Mbessé Ndiaye pousse violemment sa belle-mère qui s'est gravement blessée au point de se retrouver avec une incapacité temporaire de travail (Itt) de 90 jours.







Dans son verdict, le tribunal a reconnu coupable Mbessé Ndiaye du chef de coups et blessures volontaires et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement ferme. Le juge a également accédé à la demande de dommages et intérêts de 2 millions Cfa réclamée par Toro Ndiaye.







Il faut signaler que le procureur Farba Niowi Ngom s'en est rapporté à la clairvoyance du tribunal. Il a requis "l'application de la loi "

