Tops : Quelques Lions ont brillé durant Japon-Sénégal

Youssouf Sabaly a encore marqué des points face au Japon. Capable de jouer court, long, de dynamiser le jeu des Lions, sur le côté, le bordelais a livré une grande prestation face aux japonais. Il a répondu présent en mettant de la détermination dans ses prises de balle. Le latéral gauche a également fait preuve d’adresse dans ses centres.Aliou Cissé pourra toujours compter sur Salif Sané. En plus de dégoûter les attaquants japonais, le joueur de Schalke 04 est parvenu à renvoyer de la tête les centres délivrés côté droit par Takashi Inui. Physique et décisif, c’est le défenseur le plus prolifique sur le terrain. Il s'est mis en évidence en s'affirmant comme un vrai leader à côté de Kalidou Koulibaly.Auteur de son premier but en sélection, Moussa Wagué n’en a pas oublié de servir ses partenaires avec de belles ouvertures pour Ismaïla Sarr. Il a encore montré une grosse envie de garder sa place de titulaire. Le latéral droit a parfaitement débuté la partie en adressant de longs ballons, avant de rester concentré défensivement. La preuve avec ses nombreux ballons interceptés et ses tacles réussis.