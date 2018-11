Tivaouane / Thierno Alassane Sall à Macky Sall : " C'est ici et maintenant qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour apporter les détentes..."

" La paix comme toute chose doit être fondée sur la vérité et la volonté de chaque côté d'apporter les meilleures solutions par rapport aux situations. Nous avons entendu récemment le chef de l'État à cet égard esquisser des propositions... Et nous disons que si véritablement il est aussi animé que tous les acteurs de cette volonté de paix, c'est ici et maintenant qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour apporter les détentes...", telle est la déclaration du président de la République des Valeurs( RV), Mr Thierno Alassane Sall, au sortir d'un entretien à Tivaouane avec le Khalife général des tidianes.