Tivaouane : BDF annonce la nomination d'un directeur des Affaires Religieuses dans les prochains jours...

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye qui était en déplacement dans la cité religieuse de Tivaouane, ce jeudi, a annoncé devant le Khalife Général des Tidianes, la nomination dans les prochains jours d'un directeur des Affaires Religieuses. BDF a déjà dressé les critères de choix de cet homme choisi pour gérer toutes les communautés religieuses du Sénégal.



"Depuis l'annonce de la direction des affaires religieuses. Je faisais le casting pour trouver quelqu'un qui est apolitique. Je devais choisir cette personne par rapport à ses connaissances et ses recherches sur les pratiques de la religion au Sénégal. Quelqu'un qui peut collaborer avec tout le monde. (...) On a espoir qu'avec cette personne, qu'on va nommer dans les prochains jours, les chefs religieux de tout bord et de chaque foyer religieux vont l'accompagner dans sa mission", a indiqué le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, en visite à Tivaouane, en prélude du Gamou.