Thiès - les images de la caméra de surveillance lors de l'attaque du groupe Prestige : "Je ne me sens plus en sécurité!" (Pape Doumbia)

Après l'attaque qui a été perpétrée par des bandits au niveau de son groupe de presse "Prestige" à Thiès, le directeur général Pape Doumbia a fait face à la presse pour revenir sur le film de ce cambriolage. Ainsi, les images de la caméra de surveillance, montrent un groupe d'individus lourdement armés en train de s'introduire dans les locaux de la radio et de la direction. N'ayant pas trouvé ce qu'ils cherchaient (de l'argent), les malfrats ont complètement vandalisé les lieux. "Je ne me sens plus en sécurité", a déclaré Pape Doumbia, avant d'exprimer aussi ses préoccupations par rapport à la sécurité de son personnel.

Il a informé que son domicile a été également visité dernièrement par des malfaiteurs non encore identifiés.