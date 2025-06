Thiès : Un homme accusé d'actes sexuels sur un mineur demande une épouse pour se soigner

M. Kairé, un soudeur métallique de 30 ans, a été jugé hier par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Thiès pour tentative de viol, détournement de mineur et acte contre-nature. Ces accusations font suite à des faits survenus en 2022, lorsqu'il a été surpris en train de commettre des actes sexuels sur un garçon de moins de 13 ans.



Des faits révélés par des témoins et la mère de la victime



Selon L'Observateur, M. Kairé aurait trouvé le jeune M. Ciss au terrain de football de Pout. Il aurait ensuite contraint le garçon à le suivre dans les toilettes du terrain pour y entretenir des rapports sexuels. Des jeunes qui les ont aperçus ont suivi les deux individus et ont commencé à jeter des pierres sur le toit des toilettes pour tenter d'interrompre l'acte.



C'est alors que la mère de la victime, alertée, est arrivée sur les lieux et a surpris M. Kairé en train de déshabiller son fils pour le pénétrer. Choquée, elle a alerté le voisinage par ses hurlements. M. Kairé a été interpellé et remis à la gendarmerie.



Aveux et plaidoyer du prévenu



Inculpé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Thiès en 2022, M. Kairé a avoué les faits devant la barre. "J'ai trouvé le garçon seul au terrain de football. Quand je le conduisais vers les toilettes, il a refusé, mais je l'ai forcé. Je l'ai ensuite déshabillé pour entretenir une relation sexuelle avec lui. C'est sur ces entrefaites que des jeunes ont commencé à jeter des pierres sur le toit des toilettes pour m'en empêcher. J'avais l'intention de le pénétrer, mais je ne suis pas parvenu à le faire", a-t-il confié.



Le prévenu a ensuite déclaré être "malade", affirmant : "C'est un esprit maléfique qui me pousse à commettre ces actes contre-nature. C'était la troisième fois que cela m'arrive. Je veux qu'on me trouve une épouse pour que cet esprit me libère."



Récidive et débat sur la santé mentale

La mère de la victime, M. Diallo, a témoigné avoir trouvé son fils "à moitié nu et en pleurs" lorsqu'elle l'a découvert. Le procureur de la République a souligné la récidive de M. Kairé, car c'est la troisième fois qu'il est arrêté pour des faits similaires, et a requis l'application de la loi.



L'avocate de la défense a, quant à elle, plaidé que le prévenu ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Elle a constaté que M. Kairé ne comprenait même pas la gravité des faits pour lesquels il était poursuivi, estimant que sa place n'était pas en prison mais à l'hôpital pour se soigner.



Au terme des débats d'audience, le juge a mis l'affaire en délibéré au 8 juillet 2025.