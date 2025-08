Thiès / Série d'agressions à Darou Salam : la population sollicite l'érection d'un poste de police

Les multiples cas d'agressions qui sont constatés au quartier Darou Salam (Thiès) ont amené les populations à sortir de leur silence pour interpeller les autorités administratives, politiques et religieuses sur l'insécurité galopante qui sévit dans cette zone.

Pour sa part, Moustapha Fall, président du Mouvement pour la Citoyenneté et l'Émergence du Sénégal (MOCES), est monté pour créneau pour déplorer l'agression dont a été victime la défunte Ndoumbé Ndiaye, mareyeur de son état, avant de fustiger ce phénomène. "Nous sommes pour la correction des malfaiteurs, des malintentionnés, des assaillants qui se proclament résidents du quartier et de ceux-là, qui les rejoignent et qui perturbent incessamment la quiétude des populations. Face à cette situation inquiétante et inédite dans notre quartier, pour lequel, nous nous sommes battus depuis notre tendre enfance afin de lui redorer le blason et faire qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui, en passant par l'éducation, le football, la citoyenneté et le civisme entre autres secteurs. Il s'avère désormais inéluctable de se départir du mutisme et du laxisme et de monter au créneau pour prêter main forte à notre quartier en situation de détresse voire moribonde nous poireautant désespérément et venir à bout de ce phénomène qui nous gangrène autant".

Il s'y ajoute également la problématique des bars clandestins à Darou salam.

"Pour ma part, j'estime qu'ils n'ont pas raison d'être, puisque leurs présences ne font qu'accroître l'insécurité à grande échelle qui a fini par installer une véritable psychose chez les populations. De surcroît, une ribambelle de terminus des motos taxis communément appelées Jakarta se trouve à Darou salam. Un phénomène qu'il faut évincer à tout prix, car c'est tout simplement un alibi, un moyen pour contrôler les entrées et les sorties des populations, faire des investigations en cas de repérage, peaufiner une stratégie bien mûrie pour une éventuelle cible à atteindre", a-t-il ajouté.

"À l'heure actuelle, à Darou salam, quand un parent envoie son enfant à la boutique au-delà du crépuscule, c'est la peur qui prend le dessus sur la sérénité jusqu'à ce qu'il rebrousse chemin. De même, à l'aube, quand un parent quitte la maison pour aller travailler, c'est le même sentiment qui anime ses enfants jusqu'à ce qu'il revienne du travail. Au regard de cette mauvaise passe que nous traversons, nous pensons que l'érection d'un poste de police pouvant rendre possible des patrouilles à titre répétitif pourrait être la panacée", a-t-il lancé.