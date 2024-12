Thiès- Rétrospective 2024: Les événements qui ont marqué l'année

Beaucoup d'événements ont marqué l'année 2024 dans la cité du rail. Et parmi les faits marquants, l'état avait décidé de suspendre les demandes de baux notamment au niveau du Plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès et à Mbour 4. La décision qui avait provoqué un tollé dans toute la zone notamment au niveau national, était précédée par la visite du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, à Mbour4, accompagné du gouverneur de région et des autres autorités administratives et locales( maire).



Incendie au Marché central de Thiés



Il y a également l'incendie au marché central de Thiès, plus précisément au niveau du secteur Petersen Roukkou Disquette où 55 cantines et 190 étals ont été emportés par les flammes plongeant leurs propriétaires majoritairement des jeunes " goorgoorlu" dans une tristesse indescriptible.



Bras de fer entre la Mairie de Thiés et l'UIDT



Dans la ville de Thiès, le bras de fer qui opposait la ville de Thiès( mairie) à l'université Iba Der Thiam, a finalement connu un dénouement heureux. Après plusieurs mois de contentieux, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. L'UIDT a accepté de restituer le palais des congrès( Auditorium) à la mairie de Ville, en contrepartie le président de la République a promis de leur construire une infrastructure de ce genre au sein de ladite université.



Litige Foncier de Keur Mousseu



L'on peut également citer le contentieux entre des conseillers municipaux de la commune de Thiès Ouest et le maire. L'autre fait marquant, la marche des habitants de Keur Mousseu en juillet 2024. Réunis autour du collectif " And Défar Keur Mousseu", ils réclamaient 201 hectares à l'archidiocèse de Dakar et 900 hectares à la famille de Filfili. Dans la même zone, un litige foncier opposait QVS et la société Nouvelle Ville. Le contentieux portant sur plusieurs hectares, avait amené les deux parties à entrer dans une bataille juridique sans précédent.



Accident de la route, usage de drogue, Mort suspect...



Parmi la longue liste des faits marquants, l'on peut citer la jeune fille qui est décédée par overdose, après avoir piqué une crise en pleine soirée occasionnant plusieurs arrestations. Par ailleurs, à Kawsara Fall, un tragique accident avait coûté la vie à un jeune garçon de 10 ans. L'affaire du jeune conducteur de Jakarta tué à Allou Kagne, suivie de la marche de la population de Diamaguène réclamant justice. Il y a également l'affaire du chef de village de Keur Mbaye Maty qui a rendu l'âme en prison, après un placement sous mandat de dépôt etc.



Inauguration du mémorial Lat Dior



Thiès a également enregistré quelques temps forts dont l'inauguration du mémorial de Lat Dior Ngoné Latyr Diop par le président de la République, l'ouverture de la maison du Saes, l'inauguration de l'académie solaire à l'École Polytechnique de Thiès( EPT), l'inauguration de l'avenue Aynina Fall par le maire de Thiès Est, Me Ousmane Diagne, Inauguration de la mosquée Serigne Abdoulaye Sow à Bayal Khoudia Badiane( Avenue Aynina Fall), par le président de SIGGI JOTNA, Abdoulaye Dièye, réception du Boulevard Boubacar Sall par le maire de Thiès Ouest, Mamadou Djitté etc. La liste étant loin d'être exhaustive...