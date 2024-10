Thiès - Promotion de l’Entreprenariat au Sénégal : Vers l'enrôlement des organisations féminines pour l'intensification de leurs productions...

Venu présider la cérémonie officielle, le ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, le Dr Alioune Dione, a annoncé la mise en place d'un vaste programme visant à accompagner les femmes. "Les femmes sont les plus dynamiques[...]. J'ai demandé à mes services de recenser l'ensemble des organisations ici présentes, qui ont exposé. Et nous avons décidé de les intégrer dans le cadre d'un programme qui consiste à renforcer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et toutes ces organisations vont être accompagnées à trois niveaux essentiellement : la qualité des produits, l'intensification de la production, la mise en place d'un réseau de distribution. Il s'agit présentement de collecter l'ensemble des organisations de l'économie sociale et solidaire à travers un vaste réseau sous la supervision et la coordination du ministère..