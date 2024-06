Thiès: Massaly démissionne de son poste de PCA de l'ONFP, rend hommage à Macky Sall et tire...

Mouhamadou Lamine Massaly a démissionné de son poste de PCA de l'Office National de Formation professionnelle ( ONFP).



Il a fait cette annonce cet après-midi à Thiès lors d'un face-à-face avec la presse. Le responsable politique Thiessois a remercié l'ancien Président de la République Macky Sall d'avoir porté sa confiance sur sa personne. Laquelle confiance lui a permis de travailler au service des sénégalais dans le cadre du développement de son pays.



Mouhamadou Lamine Massaly a tiré à boulets rouges sur le nouveau régime qui, dit-il, a déjà montré ses limites dans le cadre de la prise en charge des besoins des marchands ambulants, des meuniers, des conducteurs de motos Jakarta, des transporteurs, des paysans etc.



Le président de l'Union pour une Nouvelle République( UNR), s'est ainsi engagé à " défendre le Sénégal et la République". Il a également dénoncé la décision du PM Ousmane Sonko de ne pas se présenter à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale( DPG).



Concernant les accusations sur sa personne, M. Massaly dit avoir l'habitude et déclare n'être guère ébranlé...