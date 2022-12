Thiès : Mandat de dépôt pour Kounkandé (l'homme qui promettait de scinder la mer en deux), Sante Yalla et leur victime, I. Diamé

Présentés ce mardi 27 décembre 2022 au Parquet du Tribunal de grande instance de la cité du rail, Amadou Diouldé Diallo dit Kounkandé, Ibrahima Niasse alias Sante Yallah et leur victime Ibrahima Diamé, vont passer leur première nuit carcérale à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès (MAC). Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, escroquerie.



Ils ont été arrêtés samedi dernier par la Section de recherches des pandores de Thiès. Ibrahima Niasse a été arrêté à Saly (Mbour) alors qu'il s'apprêtait à passer de bonnes fêtes de réveillon.



Kounkandé a été arrêté à Dakar. Sur ordre du procureur, Moussa Thiam, ils sont tous les deux tombés dans les mailles des pandores de la Section de recherches de Thiès qui, en moins d'un an ne cesse de faire parler de son efficacité contre les grands délinquants.



Pour rappel, Kounkandé et Ibrahima Niass alias Sante Yalla avaient promis à leur victime, Ibrahima Diamé, la réalisation d'un porte-feuille magique pour lui soutirer des millions FCFA. La victime Ibrahima Diamé a également obtenu un mandat de dépôt. Nous y reviendrons...