Thiès: " Ils oublient les priorités des sénégalais et mettent un gouvernement d'incompétents"( Thierno Alassane Sall)

À l'occasion de la rencontre nationale à Thiès des enseignants de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall a dressé un tableau sombre de la situation économique du pays du fait, dit-il, d'un régime qui est complètement dépassé. " Nous sommes dans une situation où les tenants du pouvoir, le président de la République et le Premier ministre, se livrent une guerre froide mais une guerre réelle sous le regard des sénégalais", a-t-il regretté.

Selon l'honorable député, ce derniers " oublient les priorités des sénégalais et mettent un gouvernement d'incompétents. Il y a des ministres[...], qui sont des catastrophes. Jamais le Sénégal[...], n'a connu de ministres aussi incompétents et disant le mot médiocres. Et ils sont maintenus", a-t-il renchéri.

Thierno Alassane Sall a par ailleurs déploré les multiples tentatives pour bâillonner la presse sénégalaise qui traverse actuellement des moments cruciaux de son existence, les difficultés des citoyens qui pataugent tous les jours dans les eaux de pluie sans aucune solution structurelle émanant des nouveaux gouvernants etc...