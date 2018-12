Thiès : Ibrahima Macodou Fall lance les activités de son mouvement " ADEVIT" en apportant son soutien au chef de l'État

Le président du mouvement " Acteurs pour le développement de la ville Thiès", Ibrahima Macodou Fall, a procédé à Thiès au lancement des activités de sa structure communément appelée " ADEVIT".



Annonçant son soutien au président Macky Sall pour qu'il puisse avoir un second mandat, Mr Fall dit avoir porté son choix sur le chef de l'État pour soutenir son programme de redressement économique et de développement et renforcer la dynamique de progrès économique et social.



Ibrahima Macodou Fall n'a pas aussi oublié de revenir sur ses grands projets consistant à créer de l'emploi, notamment dans le domaine du tissage...