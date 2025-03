Thiès : Faux bolides, vraies arnaques – La vendeuse fantôme qui roulait ses clients

Dans l’univers des arnaques bien rodées, W. Seye a trouvé une combine qui semblait infaillible : vendre des voitures… qui n’existaient pas ! Comme le rapporte L’Observateur, cette femme mariée et mère de famille n’en était pas à son coup d’essai. Habituée des escroqueries, elle a une nouvelle fois été épinglée pour avoir soutiré d’importantes sommes d’argent à des clients en quête de bonnes affaires.



Une vendeuse aux offres trop belles pour être vraies



Le mode opératoire de W. Seye était bien huilé. Elle se faisait passer pour une vendeuse de véhicules importés de Gambie, envoyait des photos de voitures rutilantes à ses potentiels acheteurs et leur proposait des transactions à crédit. Pour finaliser l’affaire, elle exigeait une caution allant de 250 000 à 600 000 FCFA pour enclencher la mutation des véhicules.



Des clients comme A. Diallo et K. Dieng, séduits par cette offre alléchante, n’ont pas hésité à lui verser l’argent, convaincus qu’ils allaient bientôt recevoir leur voiture. Mais après plusieurs jours d’attente et des excuses bancales, le doute s’est installé.



Des bolides qui ne démarrent jamais… et une vendeuse en panne d’excuses



Quand les victimes ont tenté d’en savoir plus sur l’arrivée de leurs véhicules, W. Seye s’est enfoncée dans des justifications floues. Selon elle, le transit des voitures aurait rencontré des problèmes imprévus. Mais sans documents officiels ni garantie concrète, ses clients ont fini par flairer l’arnaque.



Ne voyant toujours rien venir, ils ont décidé de saisir la police et ont déposé plainte contre elle pour escroquerie. Arrêtée, W. Seye a été placée sous mandat de dépôt avant d’être jugée par le tribunal des flagrants délits de Thiès.



Une défense en roue libre



Devant la barre, la prévenue a reconnu avoir encaissé l’argent, tout en niant avoir voulu tromper ses clients. Elle assure que les véhicules étaient bien en route, mais que des complications indépendantes de sa volonté ont empêché leur livraison.



Une version qui n’a pas convaincu le tribunal. Les plaignants ont rappelé qu’elle ne leur avait jamais fourni la moindre preuve tangible, mis à part des photos envoyées par message.



Le procureur, lui, a été catégorique : les faits sont constants. Il a requis un an de prison dont 2 mois ferme à son encontre. Mais le juge s’est montré encore plus sévère en la condamnant à un an de prison dont 4 mois ferme, assorti d’une amende de 50 000 FCFA et du remboursement intégral des sommes perçues auprès de ses victimes.



Une arnaque qui finit en queue de poisson



W. Seye espérait rouler ses clients, mais c’est finalement elle qui se retrouve sur le banc des accusés. Et cette fois-ci, aucun faux bolide ne viendra la tirer d’affaire…