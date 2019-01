Thiès : Djiby Guèye lance la plateforme " Concorde" et se range derrière le président Macky Sall

Le juriste et environnementaliste, Djiby Guèye, a lancé ce week-end à Thiès une nouvelle plateforme dénommée " Convergence nationale pour la consolidation de l'État de droit et le développement solidaire". Cette initiative repose sur " la base de la nouvelle vision de l'État post colonial et du développement qui érige en priorité nationale la transformation des mentalités et l'économie sociale et solidaire fortement orientée vers l'intégration africaine", a indiqué le responsable moral de la Concorde. Ladite plateforme qui a choisi d'être en même temps une entité de soutien, a préféré accompagner le président Macky Sall dans le cadre de sa politique de développement...