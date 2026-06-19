Thiès - Bilan PACASEN 2019-2024 en chiffres : 15 communes impactées avec une allocation totale de 14 285 419 523 FCFA, 464 projets financés

Un atelier d’échanges et de capitalisation du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN), s'est ouvert ce jeudi dans la région de Thiès.

À l'initiative de l’Agence de Développement municipal (ADM), cet atelier qui marque une étape importante dans le bilan et la capitalisation de ce programme phare de la décentralisation sénégalaise, a enregistré la présence effective des autorités administratives et des acteurs territoriaux.

Venu présider cette rencontre, l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Monsieur Ababacar Sadikh Niang, a informé que la région de Thiès a bénéficié, à travers le PACASEN, d'un appui multiforme qui a considérablement impacté la vie de quinze (15) collectivités territoriales et de nos chères populations. "Il s’agit pour le Département de Thiès, de sept (7) Collectivités territoriales que sont : la Ville de Thiès, les Communes de Kayar, de Khombole, de Pout, de Thiès-Ouest, de Thiès-Est et de Thiès-Nord. S’agissant du Département de Mbour, cinq (5) Collectivités territoriales sont éligibles au PACASEN, notamment les Communes de Mbour, Joal-Fadiouth, Saly-Portudal, Nguékhokh et de Thiadiaye. Concernant le Département de Tivaouane, trois (3) Communes ont bénéficié de l’appui du PACASEN, en l’occurrence Tivaouane, Mékhé et Mboro."

Dans la foulée, il a ajouté que "ces 15 Communes ont effectivement reçu une allocation totale estimée à 14 285 419 523 FCFA entre 2019 et 2024. Par ailleurs, 464 projets ont été financés par le PACASEN pendant la même période dans la région."