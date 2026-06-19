Thiès - Bilan PACASEN 2019-2024 en chiffres : 15 communes impactées avec une allocation totale de 14 285 419 523 FCFA, 464 projets financés


Thiès - Bilan PACASEN 2019-2024 en chiffres : 15 communes impactées avec une allocation totale de 14 285 419 523 FCFA, 464 projets financés
Un atelier d’échanges et de capitalisation du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN), s'est ouvert ce jeudi dans la région de Thiès. 
À l'initiative de l’Agence de Développement municipal (ADM), cet atelier qui marque une étape importante dans le bilan et la capitalisation de ce programme phare de la décentralisation sénégalaise, a enregistré la présence effective des autorités administratives et des acteurs territoriaux.
 
Venu présider cette rencontre, l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Monsieur Ababacar Sadikh Niang, a informé que la  région de Thiès a bénéficié, à travers le PACASEN, d'un appui multiforme qui a considérablement impacté la vie de quinze (15) collectivités territoriales et de nos chères populations. "Il s’agit pour le Département de Thiès, de sept (7) Collectivités territoriales que sont : la Ville de Thiès, les Communes de Kayar, de Khombole, de Pout, de Thiès-Ouest, de Thiès-Est et de Thiès-Nord. S’agissant du Département de Mbour, cinq (5) Collectivités territoriales sont éligibles au PACASEN, notamment les Communes de Mbour, Joal-Fadiouth, Saly-Portudal, Nguékhokh et de Thiadiaye. Concernant le Département de Tivaouane, trois (3) Communes ont bénéficié de l’appui du PACASEN, en l’occurrence Tivaouane, Mékhé et Mboro."
 
Dans la foulée, il a ajouté que "ces 15 Communes ont effectivement reçu une allocation totale estimée à 14 285 419 523 FCFA entre 2019 et 2024. Par ailleurs, 464 projets ont été financés par le PACASEN pendant la même période dans la région."
 
 
Aussi, plusieurs secteurs ont été touchés. "Depuis le démarrage du programme, nous avons assisté à des transformations profondes et visibles sur l'ensemble de notre territoire régional. Sur le plan des infrastructures communales, des investissements structurants ont été réalisés dans nos différentes communes : construction et réhabilitation de marchés, d'espaces publics, de voiries communales, d'équipements sociaux de base et bien d'autres réalisations qui ont amélioré considérablement les conditions de vie de nos concitoyens. Sur le plan du renforcement des capacités, nos élus territoriaux, nos secrétaires municipaux et nos techniciens communaux ont bénéficié de formations adaptées qui leur ont permis de mieux maîtriser leurs outils de planification, de gestion financière et de redevabilité. La mise en œuvre du Fonds d'Équipement des Collectivités territoriales (FECT) et la modernisation de la fiscalité locale ont contribué à améliorer significativement les ressources propres de nos communes. Sur le plan de la gouvernance locale, plusieurs de nos collectivités ont érigé la transparence budgétaire et la participation citoyenne en principes directeurs de leur gestion. Ces avancées remarquables témoignent de la maturité croissante de notre démocratie locale".
 
Et pour le PACASEN II, les acteurs de la région de Thiès formulent les attentes suivantes : "une consolidation et une extension du FECT pour couvrir un plus grand nombre de communes avec des montants adaptés à leur taille et à leurs ambitions de développement; un renforcement de l'appui technique aux communes en matière de planification urbaine et de gestion des services de base; un accent particulier sur le numérique et la modernisation des services communaux; une meilleure intégration des enjeux climatiques et de la résilience dans les investissements locaux; le renforcement de la participation citoyenne et de la redevabilité à tous les niveaux".
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Vendredi 19 Juin 2026
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