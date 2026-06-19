Senegal Power Compact : Dakar et Washington réaffirment leur engagement à 330 milliards de F CFA


Senegal Power Compact : Dakar et Washington réaffirment leur engagement à 330 milliards de F CFA

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a reçu la Chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis à Dakar, Jennifer Davis Paguada, ainsi que des représentants de l’équipe dirigeante du MCA-Sénégal II. La rencontre s’est déroulée en présence des ministres en charge du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que de la Coordinatrice de la Cellule d’appui au MCA-Sénégal II.

 

Les discussions ont porté sur l’état d’avancement du Sénégal Power Compact, programme d’investissement doté d’une enveloppe de 330 milliards de francs CFA, soit 600 millions de dollars américains, destiné à renforcer durablement le secteur de l’électricité au Sénégal. Les deux parties ont fait le point sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des projets prioritaires du programme.

 

Au terme des échanges, le ministre Cheikh Diba et la diplomate américaine ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre les efforts engagés afin de mener le Compact à son terme dans de bonnes conditions. Les deux responsables ont par ailleurs mis en avant la solidité du partenariat bilatéral entre le Sénégal et les États-Unis, exprimant leur détermination à approfondir cette coopération au service du développement économique du pays.

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Vendredi 19 Juin 2026
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