Thiès / Affaire Cadior Glace-Mairie de ville : "Le projet que nous envisageons de mettre en place ici dépasse de loin Cadior Glace" (Dr Babacar Diop, maire)

Depuis des semaines déjà, l'affaire Cadior Glace et la mairie de ville de Thiès défraie la chronique. En effet, le Dr Babacar Diop, maire de la ville, a décidé de résilier le contrat qui lie la municipalité à Cadior Glace, et ce malgré les différentes médiations effectuées par des Thiessois pour permettre à un fils de Thiès qui a décidé d'investir dans sa commune de poursuivre ses activités sur cette place devenue très prisée par les populations. Lors de la conférence de presse du maire, ce dernier a confirmé sa ferme volonté de déguerpir Cadior Glace pour un meilleur projet. "Je ne renouvellerai pas ce contrat", a-t-il fait remarquer, avant d'ajouter : "Je ne suis pas élu pour faire plaisir aux Thiessois, je suis élu pour travailler. Si les Thiessois souhaitent avoir un maire corrompu, c'est peine perdue car, ce ne sera pas avec Babacar Diop", a-t-il précisé. Non sans signaler que "pas un sou de l'État n'a été investi dans les travaux que nous sommes en train d'effectuer."

Il fera savoir que "son projet, c'est de transformer cette ville." Aussi, lance-t-il, un défi aux Thiessois : "J'ai un mandat de cinq ans. Si dans deux ans les Thiessois ne voient pas de résultats concrets sur les différents projets que nous allons réaliser, je ne vais pas continuer mon mandat", a-t-il déclaré. Poursuivant sur l'affaire Cadior Glace, le Dr Babacar Diop est d'avis que " c'est un problème de fond". Car, dira-t-il, la mairie de Ville nourrit la ferme volonté de récupérer tous ses espaces publics. "Le projet que nous envisageons de mettre en place ici dépasse de loin Cadior Glace", soutient-il...