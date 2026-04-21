Thiès: ' À l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait partie des victimes du système"( Barthélémy Dias).

L'ancien maire de Dakar qui est présentement à Thiès dans le cadre d'une tournée, a rendu visite hier à la famille de Maodo Malick Mbaye. Barthélémy Dias a ainsi regretté le fait que ce dernier soit mis sous les verrous pendant presque 9 mois sans aucune évolution par rapport à son dossier.

À l'en croire, " à l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait des victimes du système. C'est la justice des vainqueurs qui s'est abattue sur lui", a-t-il regretté. Selon Barthélémy Dias, Maodo Barthélémy Dias mérite aujourd'hui tous les honneurs pour avoir abattu un excellent travail à l'Anamo et pour avoir également participé, en tant que médiateur, à sauver le Sénégal dans les moments de crises et de tensions.

M. Dias a aussi rappelé les relations d'amitié qui lient son père à M. Mbaye. Avant de promettre d'aller lui rendre visite une fois à Dakar, après que son père a personnellement fait le déplacement pour aller le voir...