Thiès: ' À l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait partie des victimes du système"( Barthélémy Dias).


Thiès: ' À l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait partie des victimes du système"( Barthélémy Dias).
L'ancien maire de Dakar qui est présentement à Thiès dans le cadre d'une tournée, a rendu visite hier à la famille de Maodo Malick Mbaye. Barthélémy Dias a ainsi regretté le fait que ce dernier soit mis sous les verrous pendant presque 9 mois sans aucune évolution par rapport à son dossier. 
 
À l'en croire, " à l'instar de Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye fait des victimes du système. C'est la  justice des vainqueurs qui s'est abattue sur lui", a-t-il regretté. Selon Barthélémy Dias, Maodo Barthélémy Dias mérite aujourd'hui tous les honneurs pour avoir abattu un excellent travail à l'Anamo et pour avoir également participé, en tant que médiateur, à sauver le Sénégal dans les moments de crises et de tensions.
 
M. Dias a aussi rappelé les relations d'amitié qui lient son père à M. Mbaye. Avant de promettre d'aller lui rendre visite une fois à Dakar, après que son père a personnellement fait le déplacement pour aller le voir...
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Mardi 21 Avril 2026
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