Affaire Ismaila Madior Fall et Corruption présumée sur le juge : Cheikh Gueye et le marabout Hady Sy ont été placés sous mandat de dépôt

Une tentative présumée de corruption digne d’un scénario judiciaire vient d’éclater au grand jour à Pikine-Guédiawaye. Selon Libération, Cheikh Guèye, directeur général de la société Technologie Consulting Service (TCS), et le marabout Hady Sy ont été placés sous mandat de dépôt après leur inculpation pour association de malfaiteurs et corruption.



L’affaire, qui suscite déjà une vive attention, trouve son origine dans une manœuvre audacieuse visant un magistrat en exercice. D’après Libération, les deux hommes, initialement placés en garde à vue à la Brigade de recherches de Keur Massar, ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye avant d’être rapidement inculpés et écroués.



Au cœur du dossier : une tentative de corruption visant le juge Maguette Thiam, en charge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Cheikh Guèye, déjà sous bracelet électronique dans une autre procédure liée à cette même juridiction, aurait tenté d’obtenir une autorisation de sortie du territoire. Pour ce faire, il aurait mis sur la table une somme de 10 millions de francs CFA, espérant infléchir la décision judiciaire en sa faveur.



Mais la tentative aurait échoué, déclenchant une riposte immédiate des autorités judiciaires. L’intervention des services compétents a permis de mettre au jour ce qui est désormais considéré comme une tentative flagrante d’atteinte à l’intégrité de la justice.



Toujours selon Libération, l’implication du marabout Hady Sy dans cette affaire intrigue particulièrement les enquêteurs, qui cherchent à déterminer son rôle exact dans cette entreprise présumée de corruption. Était-il un simple intermédiaire ou un acteur central dans cette tentative ? L’enquête en cours devrait permettre de clarifier les responsabilités.

