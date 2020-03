Testé positif au Covid-19, Moustapha Mamba Guirassy avertit : « Le coronavirus ne fait pas de distinguo entre ministre, député ou directeur d’école »

Le patron de l'IAM (Institut africain de management) vient d'être diagnostiqué positif au coronavirus. Moustapha Mamba Guirassy, aussitôt informé, de son état, s’est mis à la disposition des autorités sanitaires du pays qui l’ont l’interné à l’hôpital de Diamniadio. Et c'est lui-même qui en a fait l'annonce ce lundi soir. Occasion qu'il a mise à profit pour rendre hommage le personnel soignant.







« Je tiens à féliciter d’emblée le personnel de santé pour le remarquable et redoutable travail qu’ils abattent pour nous défendre contre le #Covid19. De l’intérieur, on comprend encore mieux l’immensité mais en même temps la sensibilité de leur mission.



J’invite tous mes compatriotes, chacun chez lui, chaque soir à 21h00, à poser une lumière devant sa fenêtre pour célébrer ces champions. Que Dieu nous protège tous », a-t-il confié.







Cependant, M. Guirassy s’est montré confiant et a appelé les populations à bien se protéger pour freiner cette pandémie. « Je rends grâce à Dieu d’être dans notre cher Sénégal où le personnel de santé est très compétent. Les populations bien portantes, je les invite à plus de vigilance. Je leur demande d’éviter les rassemblements et d’être plus disciplinées. Cette maladie ne fait pas de distinguo entre ministre, député ou directeur d’école. Que chacun prenne ses précautions. Vous avez tous les moyens d’échapper à cette maladie. Cela demande juste d’être discipliné et de rester chez soi. Mais, il faut juste rester calme et serein. Le reste, c’est du ressort de Dieu (LSI) et tout va s’arranger. Les populations en parlent beaucoup et s’inquiètent. Mais qu’on sache qu’avec de la discipline, de la sérénité et beaucoup de fermeté, le Bon Dieu, peut nous protéger et nous sortir de cette situation. Donc à très bientôt prier pour moi ».