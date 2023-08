Tension politique au Niger : Emmanuel Macron tire sur les putschistes, défend Bazoum et maintient en poste de son ambassadeur

Face à la volonté des putschistes au Niger qui veulent expulser l’ambassadeur de la France au Niger, Emmanuel Macron ne compte pas céder à la pression.



Lors de la conférence annuelle des ambassadeurs organisée à l’Elysée tenue ce lundi, le Président Français a défendu le maintien en poste de l’ambassadeur à Niamey. Emmanuel Macron est sans concession :



« Le problème des nigériens aujourd’hui ce sont des putschistes qui les mettent en danger car ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, ils abandonnent une politique qui est économiquement bonne. Ils sont en train de perdre tous les financements internationaux qui leur permettaient de sortir de la pauvreté. C’est ça la réalité. Nous ne reconnaissons pas les putschistes et nous soutenons le président Bazoum. Nous soutenons l’action diplomatique voire militaire de la CEDEAO dans une approche de partenariat » a servi le chef de l’Etat de la France.





Le locataire de l’Elysée estime qu’un coup d’Etat contre un président démocratiquement élu, venant d’une ethnie minoritaire et qui a mené des réformes courageuses est simplement inacceptable. « Notre politique est la bonne ! Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l’engagement de nos diplomates qui restent malgré la pression et grâce à l’engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Nous sommes clairs, nous n’allons pas céder à un narratif utilisé pour les putschistes qui consisterai à dire que notre ennemi est la France » renchérit Macron.