Taxawu Senegaal condamne avec l’arrestation de Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Cie.

Taxawu Senegaal condamne avec fermeté l’arrestation de membres de mouvements citoyens et de partis politiques qui manifestaient pacifiquement contre la hausse injustifiée du prix de l’électricité.



Taxawu Senegaal dénonce cette violation des droits les plus élémentaires du citoyen et exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus à qui elle tient à manifester son soutien résolu.



Par ailleurs, Taxawu Senegaal invite l’opposition, les forces sociales et les mouvements citoyens à poursuivre sans relâche et sans concession le combat contre l'autoritarisme du régime en place et pour la préservation de l’Etat de droit.



Fait à Dakar, le 30 novembre 2019