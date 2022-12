Tamba/Présidentiel 2024: « Macky est notre candidat. C’est notre plan A et notre plan B » (Yaye A. DIAGNE, BBY)

La question de la candidature du président Macky Sall, est sur toutes lèvres. Même si du 26 au 29 décembre il doit séjourner dans la région de Tambacounda, pour des raisons administratives, cette visite est hautement politique. Du côté des femmes de BBY, c’est « un accueil à la hauteur de l’honneur qui nous est fait qui sera réservé au chef de l’État, « a promis la responsable régionale, l’honorable député, Yaye Awa Diagne.



Cette dernière, s’est aussi prononcée sur la rencontre des femmes avec leur ministre de tutelle. En effet, la ministre de la femme mettra à profit son séjour pour distribuer du matériel et octroyer des financements. « Ce sera pour les femmes de tout bord, elle est ministre de la femme et non de l’APR », rassure t-elle.





Sur la question de la candidature ou pas du chef de l’État Macky Sall, pour un troisième mandat, la responsable politique de l’APR est sans détour : « Nous les femmes de Tamba, nous l'avons investi depuis longtemps. Macky est notre candidat. C’est notre plan A et notre plan B », a-t-elle lancé.