Tamba / Nano-crédit : Deux points inaugurés par la DER, les femmes du marché au poisson à l'honneur...

Papa Amadou Sarr, le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER FJ), a procédé à l'inauguration de deux points nano-crédit à Tambacounda, ce lundi. Installé dans les locaux de la chambre de commerce, le premier bureau dédié à l'enrôlement des femmes et des jeunes désirant bénéficier du financement à travers le nano-crédit (50.000 à 300.000 et bientôt jusqu'à 500.000 FCFA), a été inauguré par le ministre délégué. Une étape importante dans la tournée inaugurale initiée au Sud du Sénégal par la DER/FJ.



Après un peu plus de deux mois d'effectivité, le programme de financement de proximité (nano-crédit) a permis aux ayants droit de disposer d'une enveloppe de 70 millions (20 millions au point nano-crédit du marché au poisson et 50 millions au point de la chambre de commerce.)



La question liée à l'assainissement du marché a été également soulevé par le délégué général qui a promis de prendre les dispositions nécessaires pour régler ce problème. Papa Amadou Sarr a également émis le souhait de doter les femmes du marché central au poisson, d'une chambre froide et d'un camion frigorifique...