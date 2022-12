Tamba / Conseil présidentiel : « sur 83 engagements, 51 sont réalisés et 12 sont en cours » (Oumar M. Baldé, gouverneur)

Après le discours introductif du chef de l’État, le gouverneur de la région de Tambacounda est revenu sur le niveau d’exécution des engagements pris lors du conseil présidentiel de 2013.



En effet, informe le gouverneur Baldé, « sur 83 engagements pris en 2013, 51 sont réalisés et 12 sont en cours. » Pour la mise en œuvre de ces engagements, c’est un montant de 201,9 milliards qui avait été alloué et un volume additif de 436, 6 milliards, pour un total de 653, 6 milliards.



Pour les engagements qui n’ont pas encore connus de début de démarrage, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé insistera sur le chemin de fer, le port sec et la revalorisation de la berge du Mamacounda.