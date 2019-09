Taïb Socé libéré... Le prêcheur a quitté Rebeuss.

C’est à 15 heures que le prêcheur Taïb Socé a franchi la porte de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Il venait d’être libéré suite à son face-à-face avec le juge ce matin qui, après avoir reçu l’argent dans sa totalité, a délivré la mainlevée lui permettant de sortir de prison.

Après son face-à-face avec le Juge, Taïb Socé a été conduit à nouveau à Rebeuss en attendant que l’administration pénitentiaire reçoive l’ordonnance pour le libérer.

Chose faite depuis 15 heures.

Taïb Socé, en compagnie de Iran Ndao, Mame Mactar Gueye de Jamra et d’autres prêcheurs, amis et proches, a quitté Rebeuss pour retrouver sa famille à Rufisque.