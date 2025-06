Tabaski 2025 à Janatu Mahwa - Serigne Mourtalla Mbacké revisite l’héritage de Mame Ibrahima

À l’occasion de la célébration de la Tabaski 2025, Serigne Mourtalla Mbacké Ibn Serigne Saliou Mbacké a prononcé son traditionnel khoutba, offrant aux fidèles un moment de réflexion profonde sur l’histoire de l’ Aïd-el-Kébir et la mission prophétique de Mame Ibrahima. La prière s’est déroulée à Janatu Mahwa, réunissant une importante assemblée de fidèles venus partager ce moment spirituel fort.



Dans son sermon, le guide religieux est revenu sur les enseignements essentiels de la Tabaski, mettant en lumière l’épreuve vécue par le prophète Ibrahima et la symbolique du sacrifice qui en découle. À travers un récit détaillé et empreint de spiritualité, il a rappelé les valeurs fondamentales de soumission à Dieu, de confiance absolue en Sa volonté et d’amour sacrificiel. Ce discours a profondément marqué l’audience, réaffirmant la centralité de cette commémoration dans la pratique de la foi islamique. Fidèles et disciples sont repartis inspirés, renforcés dans leur engagement spirituel et déterminés à perpétuer les enseignements du prophète Ibrahima dans leur quotidien.